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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» получит 15% от продажи Дзаньоло

19 Января 2023 • 10:55 Комментировать
Специя
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Рома
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22.01 20:00

Миланский «Интер» получит от «Ромы» деньги в том случае, если «джаллоросси» зимой продадут своего нападающего Николо Дзаньоло. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, у «Интера» есть договорённость с «Ромой», согласно которой «нерадзурри» получат 15% от последующей продажи Дзаньоло. Напомним, Николо ранее числился в академии «Интера», откуда в 2018 году и перешёл в «Рому».

Отмечалось, что в услугах 23-летнего итальянца заинтересованы многие клубы, среди которых также числится лондонский «Вест Хэм». В этом сезоне Дзаньоло отметился одним голом в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Николо Дзаньоло
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