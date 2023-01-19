«Интер» получит 15% от продажи Дзаньоло

Миланский «Интер» получит от «Ромы» деньги в том случае, если «джаллоросси» зимой продадут своего нападающего Николо Дзаньоло. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, у «Интера» есть договорённость с «Ромой», согласно которой «нерадзурри» получат 15% от последующей продажи Дзаньоло. Напомним, Николо ранее числился в академии «Интера», откуда в 2018 году и перешёл в «Рому».

Отмечалось, что в услугах 23-летнего итальянца заинтересованы многие клубы, среди которых также числится лондонский «Вест Хэм». В этом сезоне Дзаньоло отметился одним голом в Серии А.