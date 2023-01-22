Моуринью: «Дзаньоло действительно хочет покинуть «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил намерение Николо Дзаньоло покинуть клуб.

На днях пресса сообщила о готовности «Ромы» расстаться с 23-летним игроком, поскольку тот принял решение продолжить карьеру в другом месте.

«Дзаньоло действительно хочет уйти, и у меня есть своё мнение на этот счёт. Думаю, он останется игроком «Ромы» после закрытия январского трансферного окна. Да, сейчас окно открыто, он заинтересован в переходе, но это не значит, что он обязательно уйдёт», – заявил в интервью DAZN португальский специалист.

На подписание Николо Дзаньоло претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». «Рома» запрашивает за атакующего полузащитника более 30 млн евро.