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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Дзаньоло действительно хочет покинуть «Рому»

22 Января 2023 • 22:35 Комментировать
Специя
0:2
Рома
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил намерение Николо Дзаньоло покинуть клуб.

На днях пресса сообщила о готовности «Ромы» расстаться с 23-летним игроком, поскольку тот принял решение продолжить карьеру в другом месте.

«Дзаньоло действительно хочет уйти, и у меня есть своё мнение на этот счёт. Думаю, он останется игроком «Ромы» после закрытия январского трансферного окна. Да, сейчас окно открыто, он заинтересован в переходе, но это не значит, что он обязательно уйдёт», – заявил в интервью DAZN португальский специалист.

На подписание Николо Дзаньоло претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». «Рома» запрашивает за атакующего полузащитника более 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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