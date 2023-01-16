Моуринью летом может покинуть «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть свою команду в конце сезона. По информации от Sky Italia, португальцу не нравится то направление, в котором двигается руководство «джаллоросси».

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года, когда вернулся в Серию А впервые с 2010 года. В свой первый сезон «особенный» помог команде завоевать Лигу конференций, которая стала первым трофеем для команды с 2008 года.

Сейчас «Рома» идёт на седьмом месте в Серии А, хотя отставание от топ-4 составляет всего три очка. После возобновления сезона у команды три победы в четырёх последних матчах.