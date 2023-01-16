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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет убрать из контракта Дибалы отступные в 12 млн евро

16 Января 2023 • 21:30 Комментировать
Специя
...
Рома
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22.01 20:00

Итальянская «Рома» не хотела бы потерять нападающего Пауло Дибалу из-за нюансов контракта.

Аргентинец перебрался в «Рому» летом на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса». В договоре 29-летнего аргентинца с римлянами прописана фиксированная сумма отступных в размере 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн – для итальянских. По информации Calciomercato, в «Роме» хотели бы исключить данный пункт, однако это будет возможно только при согласии самого Дибалы. Также в таком случае зарплата форварда вырастет с 4,2 до 6 млн евро в год. В скором времени стороны займутся решением вопроса.

В активе Пауло Дибалы десять голов и три ассиста в 16 поединках за «Рому».

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Рома Пауло Дибала
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