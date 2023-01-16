«Рома» хочет убрать из контракта Дибалы отступные в 12 млн евро

Итальянская «Рома» не хотела бы потерять нападающего Пауло Дибалу из-за нюансов контракта.

Аргентинец перебрался в «Рому» летом на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса». В договоре 29-летнего аргентинца с римлянами прописана фиксированная сумма отступных в размере 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн – для итальянских. По информации Calciomercato, в «Роме» хотели бы исключить данный пункт, однако это будет возможно только при согласии самого Дибалы. Также в таком случае зарплата форварда вырастет с 4,2 до 6 млн евро в год. В скором времени стороны займутся решением вопроса.

В активе Пауло Дибалы десять голов и три ассиста в 16 поединках за «Рому».