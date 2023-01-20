​Моуринью не стал общаться с журналистами, в Италии догадываются о причине

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии матча чемпионата Италии против «Специи» не стал общаться с журналистами в рамках пресс-конференции. Об этом рассказывает Football Italia. Журналисты подозревают, что Особенный принял такое решение из-за ситуации с Николо Дзаньоло – португальский тренер, возможно, не хочет получать вопросы о будущем полузащитника.

Ранее сообщалось, что Николо Дзаньоло не попал в заявку «Ромы» на ближайший матч. Это может быть связано с желанием футболиста сменить клуб. В последнее время Дзаньоло связывают со многими европейскими топ-клубами, в частности с «Тоттенхэмом».