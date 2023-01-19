Дзаньоло может дождаться лета, чтобы сменить «Рому» на другой клуб Серии А

Футболист «Ромы» Николо Дзаньоло может остаться в клубе до конца сезона.

Итальянские СМИ несколькими днями сообщили о готовности «Ромы» выслушать предложения по 23-летнему игроку в январе, однако серьёзного интереса к итальянцу пока не наблюдается. «Тоттенхэм» согласен лишь на аренду, что не слишком устраивает римлян, а «Арсенал» уже договорился с Леандро Троссаром. Согласно сведениям Sky Italia, Дзаньоло с высокой вероятностью предпочтёт подождать до лета, чтобы получить предложения от «Ювентуса», «Наполи» и «Милана», которые не готовы тратить значительные суммы в январское окно.

Контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до 2024 года. Римляне оценивают атакующего полузащитника в 40 млн евро.