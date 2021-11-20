​Моуринью: «Вся работа насмарку»

Из-за положительных тестов на коронавирус «Рома» в преддверии матча с «Дженоа» потеряла Бриана Кристанте и Гонсало Вильяра. Комментарий на этот счёт дал наставник римской команды Жозе Моуринью.

«Вся работа, которую мы проделали в течение недели, и о которой вам докладывали ваши источники, была насмарку», - сказал Моуринью журналистам на субботней пресс-конференции. «Очевидно, что ситуация меняется, когда мы теряем такого игрока, как Кристанте. Нам придётся находить решения, учитывая ряд потерь. Кому-то придётся играть не на своей позиции».

Матч между «Дженоа» и «Ромой» стартует 21 ноября в 22:45 по московскому времени.