​Шевченко рассказал, что отличает Моуринью

Андрей Шевченко готовится провести первый матч на должности главного тренера «Дженоа». В воскресенье вечером генуэзцы сыграют против «Ромы» в календарном матче итальянского чемпионата. Шевченко высказался о своём первом оппоненте в Серии А в лице Жозе Моуринью.

«Что отличает Моуринью? Менталитет победителя, харизма и профессионализм», - слова Шевченко приводит Football Italia со ссылкой на клубный канал «Дженоа».

«Рома» - очень динамичная команда с большим количеством талантливых игроков. Нам нужна такая же мотивация и дух, как и у фанатов, которые придут на стадион. Нам нужна их поддержка», - отметил украинский тренер.