Шевченко в «Дженоа» – это история про имя, а не про тренерскую школу

«Дженоа» объявила имя нового главного тренера. Как сообщалось ранее, им стал Андрей Шевченко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

Прежде всего, хочется очень порадоваться за Андрея Шевченко. Это словно радость за члена семьи, может, не самого близкого, но всё же родного. Как за двоюродного брата. Шевченко он ведь почти наш, и неважно, что говорят политики.

Тем не менее чувство радости стоит немного отодвинуть в сторону, чтобы проанализировать шаг «Дженоа». В этом смысле решение клуба из Генуи выглядит слегка рискованным. «Дженоа» после 12 туров Серии А идёт в зоне вылета, и риск очутиться в Серии В довольно серьёзный. При этом спасать «грифонов» позвали тренера, который никогда ранее не работал на клубном уровне, даже в роли ассистента.

Шевченко был сначала помощником, а потом и главным тренером лишь в сборной Украины. Быть тренером в национальной команде и клубе – это совсем разные роли. По сути, это разные работы. Одно дело – отобрать лучших игроков на короткий срок, мотивировать их и провести несколько матчей. Совсем другое – это каждодневный труд с футболистами.

Получается, «Дженоа» доверяет судьбу клуба практически новичку, дебютанту. При этом Шевченко ведь со сборной Украины не добился великих успехов. Попадание в четвертьфинал Евро – это очень круто. Однако это не великое достижение, тем более что сборную Украины нельзя было назвать тренерской командой по итогам континентального первенства.

Надо признать, что Шевченко в «Дженоа» пригласили прежде всего за имя великого футболиста. Он был звездой Серии А, выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», завоевал «Золотой мяч», выступая в Италии. Именно это сыграло ключевую роль в приглашении Шевченко. Ведь даже его партнёр по сборной Украины Сергей Ребров уже построил более успешную тренерскую карьеру, пробиваясь в Лигу чемпионов с «Ференцварошем», например.

В этом смысле показательно, что помощниками Шевченко станут итальянцы – Андреа Малдера и Мауро Тассотти. Причём оба уже ассистировали ему в сборной Украины и теперь переедут в «Дженоа», а штаб Шевченко, таким образом, будет полностью италоязычным.

Звёздная игровая карьера подарила Шевченко уникальную возможность начать тренерский путь сразу в Серии А, хотя даже немногие итальянцы сразу получают такой шанс. При этом ситуация у украинца сложнейшая. Если ему не удастся спасти «Дженоа», то в следующий раз его едва ли позовут в Серию А. Можно вспомнить партнёра Шевченко Филиппо Индзаги, который, не добившись успехов с «Миланом», оказался в Лиге Про.

При этом Шевечнко будет очень сложно, учитывая, как в «Дженоа» любят менять тренеров. После ухода Джан Пьеро Гасперини в 2016 году с «грифонами» успели поработать уже одиннадцать тренеров, а украинец станет двенадцатым! Правда, у Шевченко явно свое видение ситуации. Думается, что сам украинец рассматривает «Дженоа» как трамплин, чтобы попасть в «Милан», где он провёл лучшую часть своей карьеры.

Андрей Центров