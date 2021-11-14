Новые владельцы «Дженоа» хотят выиграть скудетто: Перспективы Андрея Шевченко в Генуе

Несколько дней назад случилось долгожданное событие – Андрей Шевченко вернулся в Италию. Многие ждали, что Пиоли провалится с «Миланом» и на пост главного тренера будет назначен украинский специалист. Однако «россонери» мощно идут в Серии А, поэтому отставкой даже не пахнет, несмотря на провал в Лиге чемпионов. Для Шевченко это не так уж и плохо. В «Милане» были бы завышенные ожидания, а в «Дженоа» не будет и близко такого давления. После успешной работы со сборной Украины Андрей начинает клубную тренерскую карьеру с итальянского середняка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило перспективы совместной работы Шевченко и «Дженоа».

За 18 лет правления владелец «Дженоа» Энрико Прециози стабилизировал финансовое положение. При нём генуэзцы периодически играли в еврокубках и выращивали кадры для топ-клубов Италии. Клуб покупал недорогих футболистов с целью их дальнейшей перепродажи. Что касается тренеров, Прециози в данном вопросе очень строг. В одном из интервью он заявил, что на собеседованиях говорит потенциальным тренерам, что давление здесь будет таким же, как в «Милане» или «Ювентусе». С 2003 года генуэзский клуб возглавляли 24 тренера. Однако Шевченко может быть спокоен за своё место.

В сентябре 2021 года у «Дженоа» сменился владелец. Клуб был приобретён американской компанией 777 Partners за 150 млн евро. Эта инвестиционная компания строит серьёзные планы – новые владельцы хотят вывести «Дженоа» на уровень топ-клубов Италии. По словам одного из основателей 777 Partners Джоша Вандера, компания зашла на европейский футбольный рынок не для того, чтобы проигрывать. Компанию из Майами вдохновил прогресс «Аталанты», и теперь американцы хотят в течение нескольких лет выиграть скудетто. Также Вандер пообещал, что не будет жалеть денег на трансферы.

У новых владельцев «Дженоа» было два кандидата на пост главного тренера. Кроме Шевченко, был ещё Андреа Пирло. Вторую кандидатуру продвигал Прециози, который никак не может отойти от клубных дел. Но боссы американской компании настаивали на Шевченко. Стороны встретились в Лондоне и быстро согласовали условия сотрудничества. Украинский специалист подписал контракт до 2024 года с зарплатой 2 млн евро в год. Тренерский опыт Андрея насчитывает пять лет. В 2016 году он возглавил сборную Украины, где успешно проработал до лета 2021 года. Джош Вандер и его соратники искали узнаваемого тренера, ведь это положительно скажется на имидже клуба.

Андрей большое внимание уделяет дисциплине. Его подопечные не опаздывают на тренировки без уважительных причин. Если футболист не выкладывается на поле, он не будет играть. Самоотдача и желание – то, что ценит Шевченко. По словам самого наставника, игроки должны уходить со стадиона с чувством выполненной работы. Не меньшее внимание Андрей уделяет общению с игроками. В «Дженоа» с этим проблем не возникнет, ведь Шевченко разговаривает на итальянском языке.

Украинский специалист принял генуэзцев в непростом положении. Команда не выигрывает уже 9 матчей. После 12 туров у неё в активе лишь 9 очков, а в турнирной таблице Серии А «Дженоа» идёт на 17-м месте.

Владислав АВРАМЕНКО