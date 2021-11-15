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Чемпионат Италии. Серия А

Почему Миранчук и Шевченко могут спасти друг друга в Италии

15 Ноября 2021 • 16:35 Комментировать (1)
Аталанта
...
Специя
1.32 5.90 8.10
20.11 17:00

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали о серьёзном интересе «Дженоа» к российскому футболисту «Аталанты» Алексею Миранчуку. Генуэзский клуб попытается договориться с бергамасками об аренде в зимнее трансферное окно. Если новый главный тренер клуба Андрей Шевченко будет не против трансфера, тогда может получиться любопытное сотрудничество. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, почему переход Миранчука в «Дженоа» будет полезен и ему, и клубу, и Шевченко.

Прогрессивные идеи

Будучи футболистом «Милана», Шевченко создал себе сильный имидж. В «Динамо» украинец играл под руководством Валерия Лобановского, в «Милане» его тренировал Карло Анчелотти, а в «Челси» – Жозе Моуриньо. Играя под руководством таких великих тренеров, Андрей многому научился. Первым рабочим местом Шевченко стала сборная Украина. Сотрудничество получилось успешным – на Евро-2020 команда добралась до четвертьфинала. Шевченко и сам признавался, что пытается следовать идеям современного футбола. Его помощники снимают тренировки с дрона и используют прогрессивные методики для анализа. Кроме того, Шевченко уделяет большое внимание организации и дисциплине. С приходом Шевченко «Дженоа» станет более узнаваемым брендом.

Атакующий стиль

С приходом Андрея на тренерский мостик сборной Украины команда научилась играть в контроль мяча, создавать свободные зоны и эффективно продвигать мяч. Чаще всего украинцы играли по схеме 4-3-3, но с топ-сборными переходили на 3-4-2-1 или 3-4-3. Украина отлично играет в пас благодаря грамотным забеганиям и взаимодействию в треугольниках. Миранчуку такая тактика знакома. «Аталанта» имеет похожую структуру. Шевченко вряд ли откажется от своих идей, а значит и Миранчук ему пригодится. Алексей хорошо завершает атаки, обыгрывает один в один и отлично контролирует мяч. Технически Миранчук сильнее большинства футболистов «Дженоа», и Шевченко это понимает.

Шевченко и Миранчук говорят на одном языке

Алексею тяжело даётся итальянский язык. Это одна из причин, почему Миранчук никак не может заиграть в «Аталанте». Если же он будет играть под руководством Шевченко, ему будет проще понять идеи тренера. Никакой переводчик не сможет заменить прямое общение с тренером. «Дженоа» нужно сохранить прописку в Серии А. Зимой генуэзцы точно будут усиливаться, и Алексей – игрок, которого могут взять под стартовый состав. В Генуе сейчас играет экс-партнёр по «Локомотиву» Фелипе Кайседо. Также есть Доменико Кришито, немного знающий русский язык. Шевченко вряд ли прямо будет говорить о том, что ему нужен Миранчук, учитывая политическую обстановку, но и сам Андрей осознаёт: Алексей – футболист, который поможет избежать вылета из элиты.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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АнтиУкр
15 Ноября 2021 в 17:31
Можно было не разводить это бла бла бла ,а написать ."По политическим мотивам Шевченко не пригласит Миранчука ,потому что будут проблемы на украине у Шевы".
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