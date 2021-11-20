​«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук просидел в запасе

В одном из субботних матчей 13-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» принимала «Специю». Команда Джана Пьеро Гасперини быстро пропустила гол, но это не помешало ей порадовать армию своих фанатов крупной победой. Ещё в первом тайме Марио Пашалич оформил дубль, а ещё один мяч забил Дуван Сапата. После перерыва бергамаски забили ещё дважды – отличились Луис Муриэль и Руслан Малиновский. В концовке «Специя» забила второй раз и установила окончательный счёт - 5:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук просидел на скамейке запасных все 90 минут поединка. Поговаривали, что россиянин может сменить клуб зимой в поисках игровой практики, но в руководстве бергамасков возможность январского трансфера Миранчука отрицают.