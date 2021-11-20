​«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук просидел в запасе

В одном из субботних матчей 13-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» принимала «Специю». Команда Джана Пьеро Гасперини быстро пропустила гол, но это не помешало ей порадовать армию своих фанатов крупной победой. Ещё в первом тайме Марио Пашалич оформил дубль, а ещё один мяч забил Дуван Сапата. После перерыва бергамаски забили ещё дважды – отличились Луис Муриэль и Руслан Малиновский. В концовке «Специя» забила второй раз и установила окончательный счёт - 5:2.
Российский полузащитник Алексей Миранчук просидел на скамейке запасных все 90 минут поединка. Поговаривали, что россиянин может сменить клуб зимой в поисках игровой практики, но в руководстве бергамасков возможность январского трансфера Миранчука отрицают.
Протокол игры
|11' Нзола М'Бала (0:1)
|(1:1) Пашалич Марио 18'
|(2:1) Сапата Дуван 38'
|(3:1) Пашалич Марио 41'
|(4:1) Муриэль Луис 83'
|(5:1) Малиновский Руслан 89'
|90' Нзола М'Бала (5:2)
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Джимсити Берат • Паломино Хосе • Дзаппакоста Давиде 87' ( Скальвини Джорджио ( 87') • Де Рон Мартен • Коопмейнерс Теун 10' 60' ( Пессина Маттео ( 60') • Меле Йоаким • Пашалич Марио 71' 87' ( Пикколи Роберто ( 87') • Иличич Йосип 60' ( Малиновский Руслан ( 60') • Сапата Дуван 79' ( Муриэль Луис ( 79')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Демирал Мерих • Пеццелла Джузеппе • Фройлер Ремо • Росси Франческо
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • Эрлич Мартин • Христов Петко • 49'Бастони Симоне • Сала Джакопо 36' 64' ( Колли Эбрима ( 64') • Коваленко Виктор 64' ( Реца Аркадиуш ( 64') • Гьяси Эммануэль 5' 81' ( Подгоряну Суф ( 81') • Верде Даниэле 52' ( Манай Рей ( 52') • Маджоре Джулио • Нзола М'Бала
Запасные: Кивиор Якуб • Зовко Петар • Зут Йерун • Стрелец Давид • Антист Жанис • Сальседо Эдди • Феррер Сальвадор • Нгиамба Орельен
20 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Миранчуку нужен клуб, где он будет первым выбором на позицию плеймекера. Где он будет играть от матча к матчу постоянно, что позволит ему расти.
Нужно уходить уже зимой, ничего не изменится. Гасперини не даст ему играть.