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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук просидел в запасе

20 Ноября 2021 • 18:54 Комментировать (1)
Аталанта
5:2
Специя
окончен

В одном из субботних матчей 13-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» принимала «Специю». Команда Джана Пьеро Гасперини быстро пропустила гол, но это не помешало ей порадовать армию своих фанатов крупной победой. Ещё в первом тайме Марио Пашалич оформил дубль, а ещё один мяч забил Дуван Сапата. После перерыва бергамаски забили ещё дважды – отличились Луис Муриэль и Руслан Малиновский. В концовке «Специя» забила второй раз и установила окончательный счёт - 5:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук просидел на скамейке запасных все 90 минут поединка. Поговаривали, что россиянин может сменить клуб зимой в поисках игровой практики, но в руководстве бергамасков возможность январского трансфера Миранчука отрицают.

Протокол игры  
Аталанта 5:2 Специя
    11' Нзола М'Бала (0:1)
(1:1) Пашалич Марио 18'    
(2:1) Сапата Дуван 38'    
(3:1) Пашалич Марио 41'    
(4:1) Муриэль Луис 83'    
(5:1) Малиновский Руслан 89'    
    90' Нзола М'Бала (5:2)
Муссо Хуан Толой Рафаэл Джимсити Берат Паломино Хосе Дзаппакоста Давиде   87' (Скальвини Джорджио (   87') Де Рон Мартен Коопмейнерс Теун   10'   60' (Пессина Маттео (   60') Меле Йоаким Пашалич Марио   71'   87' (Пикколи Роберто (   87') Иличич Йосип   60' (Малиновский Руслан (   60') Сапата Дуван   79' (Муриэль Луис (   79')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Демирал Мерих Пеццелла Джузеппе Фройлер Ремо Росси Франческо
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен Эрлич Мартин Христов Петко   49' Бастони Симоне Сала Джакопо   36'   64' (Колли Эбрима (   64') Коваленко Виктор   64' (Реца Аркадиуш (   64') Гьяси Эммануэль   5'   81' (Подгоряну Суф (   81') Верде Даниэле   52' (Манай Рей (   52') Маджоре Джулио Нзола М'Бала
Запасные: Кивиор Якуб Зовко Петар Зут Йерун Стрелец Давид Антист Жанис Сальседо Эдди Феррер Сальвадор Нгиамба Орельен
20 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Специя
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ando Loko
20 Ноября 2021 в 19:28
Никому не кажется, что Аталанте Леша нафиг не нужен?
Миранчуку нужен клуб, где он будет первым выбором на позицию плеймекера. Где он будет играть от матча к матчу постоянно, что позволит ему расти.
Нужно уходить уже зимой, ничего не изменится. Гасперини не даст ему играть.
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окончен Аталанта 5:2 Специя
20.11  20:00 Лацио ... Ювентус 2.85 3.6 2.45
20.11  22:45 Фиорентина ... Милан 3.3 3.6 2.18
21.11  14:30 Сассуоло ... Кальяри 1.78 4 4.4
21.11  17:00 Болонья ... Венеция 1.65 4.2 5.2
21.11  17:00 Салернитана ... Сампдория 3.5 3.7 2.07
21.11  20:00 Интер Милан ... Наполи 2.12 3.85 3.25
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