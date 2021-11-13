Директор «Аталанты» - о Миранчуке: Результаты команды доказывают, что Гасперини прав

В связи с появлением новых слухов касательно возможной аренды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, директору клуба Умберто Марино снова пришлось отвечать на вопросы по поводу ситуации вокруг россиянина.

«На сегодняшний день у нас нет никаких предложений на руках. Никто даже не говорит об уходе Миранчука. Его положение не такое, как описывают в прессе, он не страдает. Нет игровой практики? Технический момент, да и только. Главный тренер делает выбор и несет всю ответственность за него. Пока что результаты команды доказывают правоту Джан Пьеро Гасперини», - цитирует Марино портал TuttoAtalanta.

Отметим, что еще несколько дней назад директор прогнозировал Миранчуку хорошее будущее в «Аталанте».