Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»

«Аталанта» сегодня, 20 ноября, проведет домашнюю игру со «Специей» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини представил стартовый состав команды на матч.

Российский полузащитник Алексей Миранчук в очередной раз начнет поединок на скамейке запасных.

Стартовый свисток на арене «Гевисс Стэдиум» в Бергамо прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, а «Специя» располагается на 16-й строчке.