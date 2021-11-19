Встреча агента Алексея Миранчука с руководством «Аталанты» не стала судьбоносной

В пятницу, 19 ноября, могла решиться судьба полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который рассчитывает уйти в другой клуб в поисках игровой практики. Агент футболиста Вадим Шпинёв встречался с руководством клуба.

- Ничего конкретного. В клубе говорят с Миранчуком, считают его важным игроком, - так с беседе с «РБ Спортом» подвел итоги этой встрече агент Валерио Джуффрида.

Если в прошлом сезоне Миранчук регулярно выходил на поле, пускай не всегда на 90 минут, и достаточно много забивал и ассистировал партнерам, то в этом году у россиянина почти нет игрового времени на поле и всего одна голевая передача в активе.