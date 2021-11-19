Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 133 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Встреча агента Алексея Миранчука с руководством «Аталанты» не стала судьбоносной

19 Ноября 2021 • 19:31 Комментировать
Аталанта
...
Специя
1.28 6.15 9.20
Через 21 ч. 3 мин.

В пятницу, 19 ноября, могла решиться судьба полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который рассчитывает уйти в другой клуб в поисках игровой практики. Агент футболиста Вадим Шпинёв встречался с руководством клуба.

- Ничего конкретного. В клубе говорят с Миранчуком, считают его важным игроком, - так с беседе с «РБ Спортом» подвел итоги этой встрече агент Валерио Джуффрида.

Если в прошлом сезоне Миранчук регулярно выходил на поле, пускай не всегда на 90 минут, и достаточно много забивал и ассистировал партнерам, то в этом году у россиянина почти нет игрового времени на поле и всего одна голевая передача в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексея Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.11  17:00 Аталанта ... Специя 1.24 6.8 11
20.11  20:00 Лацио ... Ювентус 2.85 3.6 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
19:31 · Италия. Серия А
Встреча агента Алексея Миранчука с руководством «Аталанты» не стала судьбоносной
18:35 · Италия. Серия А
Сарри дал комментарий перед первым после увольнения матчем с «Ювентусом»
16:43 · Италия. Серия А
Названо имя самого высокооплачиваемого игрока в Италии после ухода Роналду
14:32 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о состоянии Дибалы и Ремзи
11:19 · Италия. Серия А
Буффон: «После финала чемпионата мира в 2006 году испытывал только одни эмоции – был рад, что он закончился»
10:48 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Моуринью – это тот тренер, которого хочется слушать»
09:33 · Италия. Серия А
Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А
09:13 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о своих целях в футболе
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
21:18 · Италия. Серия А
Стал известен характер травмы Дибалы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для Леау
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
16:55 · Италия. Серия А
«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом
Все новости
Рекомендуем