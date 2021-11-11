Кажется, фамилия Алексея Миранчука фигурировала вместе уже практически со всеми клубами Серии А в различных заголовках итальянских СМИ. Российский полузащитник не получает игровой практики в «Аталанте» при Джан Пьеро Гасперини, что делает вполне вероятным его уход из команды уже зимой.

Правда, пока речь идет только об аренде. Как стало известно изданию Calciomercato, в борьбу за футболиста включилась и «Дженоа», которая недавно сменила главного тренера.

Если же слухи окажутся правдой, то Миранчук до конца сезона будет работать под руководством украинца Андрея Шевченко. Отметим, что ранее специалист говорил о необходимости усилить состав «Дженоа», а вот директор «Аталанты» в свою очередь уверял, что клуб из Бергамо не намерен расставаться с россиянином.