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Чемпионат Италии. Серия А

«В гости к Шевченко»: «Дженоа» проявляет интерес к Миранчуку слухи

11 Ноября 2021 • 16:50 Комментировать (2)
Аталанта
...
Специя
1.29 6.00 9.15
20.11 17:00

Кажется, фамилия Алексея Миранчука фигурировала вместе уже практически со всеми клубами Серии А в различных заголовках итальянских СМИ. Российский полузащитник не получает игровой практики в «Аталанте» при Джан Пьеро Гасперини, что делает вполне вероятным его уход из команды уже зимой.

Правда, пока речь идет только об аренде. Как стало известно изданию Calciomercato, в борьбу за футболиста включилась и «Дженоа», которая недавно сменила главного тренера.

Если же слухи окажутся правдой, то Миранчук до конца сезона будет работать под руководством украинца Андрея Шевченко. Отметим, что ранее специалист говорил о необходимости усилить состав «Дженоа», а вот директор «Аталанты» в свою очередь уверял, что клуб из Бергамо не намерен расставаться с россиянином.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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АнтиУкр
11 Ноября 2021 в 17:51
Как же так ,а директор Аталанты говорит ,что Миранчук им нужен .И кому здесь верить ? Вы определитесь уже.
Crocodile
11 Ноября 2021 в 18:03
а Мокцим говорит, что он не Динис, не Саша и не Антилапоть... Ты уже определился, куды Диниса подевал?)
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