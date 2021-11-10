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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Аталанты» высказался о будущем Миранчука

10 Ноября 2021 • 19:35 Комментировать

В последние дни российского полузащитника Алексея Миранчука пресса отправляет в разные клубы Серии А. Оно и понятно, ведь в «Аталанте» россиянин практически не получает игрового времени: 215 минут в восьми матчах текущего сезона – это очень мало. О будущем Миранчука высказался директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

«Миранчука связывают с другими итальянскими клубами, но пока мы ни с кем не контактировали. Клуб верит в Миранчука, он обладает важными качествами. Вскоре его время придёт, мы в этом уверены, ведь он серьёзный профессионал и хороший игрок», - слов Сартори приводит Itasportpress.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джованни Сартори Алексей Миранчук
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