​Директор «Аталанты» высказался о будущем Миранчука

В последние дни российского полузащитника Алексея Миранчука пресса отправляет в разные клубы Серии А. Оно и понятно, ведь в «Аталанте» россиянин практически не получает игрового времени: 215 минут в восьми матчах текущего сезона – это очень мало. О будущем Миранчука высказался директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

«Миранчука связывают с другими итальянскими клубами, но пока мы ни с кем не контактировали. Клуб верит в Миранчука, он обладает важными качествами. Вскоре его время придёт, мы в этом уверены, ведь он серьёзный профессионал и хороший игрок», - слов Сартори приводит Itasportpress.it.