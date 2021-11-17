Миранчук зимой покинет «Аталанту»: 5 вариантов продолжения карьеры

После неуверенного старта в Серии А дела у бергамасков пошли веселее. Они уже идут в зоне Лиги чемпионов. Однако к этим успехам клуба не имеет никакого отношения Алексей Миранчук, который окончательно перестал попадать в состав. В нынешнем сезоне чемпионата Италии российский футболист сыграл в шести матчах, из которых два – в основе. Агент Вадим Шпинёв сообщили, что у Алексея есть несколько вариантов ухода в аренду зимой, а идея возвращения в Россию даже не рассматривается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти клубах Серии А, которые зимой могут оформить аренду Миранчука.

«Милан»

«Россонери» проваливаются в Лиге чемпионов, но превосходно идут в Серии А – делят первое место с «Наполи». Обе команды выиграли по 10 матчей и по два сыграли вничью. Не так уж и плохо, учитывая то, с какими серьёзными проблемами пришлось столкнуться «Милану» на старте сезона-2021/22. Вариант с переходом в команду Пиоли интересен тем, что Алексей подходит под стиль игры. Миранчук – классический атакующий полузащитник. В «Милане» на этой позиции играют Браим Диаз и Раде Крунич. Также их могут заменить Даниэль Мальдини и Жуниор Мессиас. «Россонери» ещё год назад хотели подписать Алексея, но «Аталанта» выиграла битву за футболиста, поэтому вариант вполне реалистичный.

«Рома»

В схеме «волков» тоже найдётся место для российского футболиста. Правда, в Риме конкуренция на позиции серьёзней, в том числе придётся отвоёвывать игровое время у капитана Лоренцо Пеллегрини. С другой стороны, «Рому» сейчас тренирует Жозе Моуринью. Португалец провалился в Англии, но сейчас в Риме его обожают, и он расцвел. Сама «Рома» тоже взбодрилась – идёт в зоне еврокубков и будет претендовать на Лигу чемпионов. Нужно отметить и то, что Моуринью любит делать замены, а поэтому и резервистам тоже хватает игрового времени.

«Сампдория»

В схеме «Сампдории» нет классического атакующего полузащитника, поэтому Алексею придётся играть ниже. Важнее другое – то, как главный тренер Роберто Д'Аверса относится к футболу. Он обожает играть красиво, вне зависимости от соперника. Наставник «Сампдории» признался, что отлично относится к креативным и техничным игрокам. Если Миранчук окажется в Генуе, ему сразу удастся расположить к себе главного тренера, поэтому данный вариант кажется одним из самых интересных.

«Специя»

В данном варианте нужно ориентироваться на пример украинца Виктора Коваленко, который прошлой зимой перешёл из «Шахтёра» в «Аталанту» и плотно присел на скамейку. За полгода Коваленко сыграл в Серии А лишь три минуты, поэтому решил сменить обстановку – ушел в «Специю» на правах аренды. Основным в новом клубе Виктор стал не сразу, но постепенно закрепился в стартовом составе – уже забивал и делал ассисты. У «Специи» игроки скромнее, чем в «Аталанте», к тому же для Миранчука найдётся идеальная позиция. Конкуренты есть, но точно не уровня Пашалича и Иличича.

«Дженоа»

Через несколько дней после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа» стало известно об интересе к Миранчуку. Второй генуэзский клуб отрицает тот факт, что хочет подписать Алексея в ближайшее трансферное окно, но ставить точку в этой истории пока рано. Шевченко и Миранчук говорят на одном языке, к тому же украинскому специалисту не помешает креативный футболист в обойме, который поможет «Дженоа» сохранить прописку в Серии А.

Кроме этой пятёрки клубов-претендентов, Миранчук может оказаться и в другой команде Серии А. Не так давно появилась информация о том, что наставник «Торино» Иван Юрич лично заинтересован в аренде Миранчука, и клуб уже вступил в переговоры. Может Алексей оказаться и в «Сассуоло». «Аталанта» хочет включить россиянина в часть сделки – купить за 20 млн евро Жереми Бога и отдать Миранчука. Где бы ни оказался российский футболист, ему нужна игровая практика. Алексею недавно исполнилось 26 лет, и пик его карьеры совсем близко. В «Милане» и «Роме» будет непросто стать игроком основного состава, но в остальных упомянутых клубах Миранчук обязан стабильно играть.

Владислав АВРАМЕНКО