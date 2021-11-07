Гасперини: «Мог быть богаче в АПЛ, но менее счастлив»

Победа над «Кальяри» (2:1) была 200-й в Серии А для рулевого «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. В последние годы 63-летний наставник вывел бергамасков на уровень топ-команд Италии.

- Надеюсь, наслаждаться победами намного чаще, так как не могу назвать ни одной легкой победы. Я счастлив в Италии, в Бергамо, а стиль жизни очень много для меня значит. Порой я размышляю о слухах об интересе ко мне из Премьер-лиги. Мог бы стать богаче, но менее счастлив. Я ведь живу не только на поле, - цитирует Гасперини Football Italia.

Проведя 12 матчей в чемпионате Италии «Аталанта» идет на четвертом месте.