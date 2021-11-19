«Аталанта»: Алексей Миранчук остаётся в команде до конца сезона

В пятницу представители полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука встретились с руководством клуба. Агенты заявили о том, что не добились особых результатов в обсуждениях нового потенциального места продолжения карьеры игрока.

Технический директор Джованни Сартори также дал комментарий по этому поводу: «Миранчука связывают с другими представителями Серии А, но на этот момент мы ни с кем не контактировали, - цитирует техдиректора бергмасков Itasportpress. - Мы верим в этого игрока, у которого есть важные качества. Его время придет совсем скоро. Нет никаких сомнений, потому что это большой профессионал и важный футболист».

Сартори по итогам переговоров с агентом Вадимом Шпинёвым отметил, что эта страница перевернута, и Миранчук останется в Бергамо до конца сезона.