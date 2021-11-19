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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта»: Алексей Миранчук остаётся в команде до конца сезона

19 Ноября 2021 • 23:08 Комментировать
Аталанта
...
Специя
1.28 6.15 9.20
Через 17 ч. 22 мин.

В пятницу представители полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука встретились с руководством клуба. Агенты заявили о том, что не добились особых результатов в обсуждениях нового потенциального места продолжения карьеры игрока.

Технический директор Джованни Сартори также дал комментарий по этому поводу: «Миранчука связывают с другими представителями Серии А, но на этот момент мы ни с кем не контактировали, - цитирует техдиректора бергмасков Itasportpress. - Мы верим в этого игрока, у которого есть важные качества. Его время придет совсем скоро. Нет никаких сомнений, потому что это большой профессионал и важный футболист».

Сартори по итогам переговоров с агентом Вадимом Шпинёвым отметил, что эта страница перевернута, и Миранчук останется в Бергамо до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джованни Сартори Алексей Миранчук
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