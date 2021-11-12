В «Дженоа» отреагировали на интерес к Алексею Миранчуку.

«Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в «Дженоа», - заявили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в руководстве клуба.

Также стоит отметить, что сейчас «Дженоа» занят поисками спортивного директора, который и будет зимой комплектовать команду в соответствии с пожеланиями нового главного тренера Андрея Шевченко, который несколько дней назад сменил на должности Давиде Баллардини.

Напомним, что команда из Генуи в этом сезоне ведет борьбу за выживание.