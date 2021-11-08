​Шевченко прибыл в Геную, первая тренировка – во вторник

Андрей Шевченко уже прибыл в Геную, чтобы начать работать с местным «Дженоа». Как сообщает SportItalia, украинский тренер в понедельник ознакомился с клубной инфраструктурой. Первую тренировку с командой Шевченко проведёт во вторник.

Для Андрея Шевченко «Дженоа» станет первым клубом в тренерской карьере. Ранее этот специалист работал только со сборной Украины. На Евро-2020 украинская команда добралась до четвертьфинала. После турнира Шевченко оставил должность по причине истечения его контракта.

«Дженоа» на текущий момент занимает 17 место в турнирной таблице итальянского чемпионата.