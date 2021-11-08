Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 325 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Шевченко прибыл в Геную, первая тренировка – во вторник

08 Ноября 2021 • 19:43 Комментировать
Дженоа
...
Рома
5.20 3.95 1.65
21.11 22:45

Андрей Шевченко уже прибыл в Геную, чтобы начать работать с местным «Дженоа». Как сообщает SportItalia, украинский тренер в понедельник ознакомился с клубной инфраструктурой. Первую тренировку с командой Шевченко проведёт во вторник.

Для Андрея Шевченко «Дженоа» станет первым клубом в тренерской карьере. Ранее этот специалист работал только со сборной Украины. На Евро-2020 украинская команда добралась до четвертьфинала. После турнира Шевченко оставил должность по причине истечения его контракта.

«Дженоа» на текущий момент занимает 17 место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
20:53 · Италия. Серия А
​«Ювентусу» не нужен Рэмзи 1
19:43 · Италия. Серия А
​Шевченко прибыл в Геную, первая тренировка – во вторник
15:24 · Италия. Серия А
​Владельцы «Ромы» недовольны Моуринью 4 слухи
14:29 · Италия. Серия А
​Шевченко может позвать Зинченко в «Дженоа»
11:29 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Интер» потерял два очка в дерби»
10:22 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» заслуживал гораздо большего в матче с «Миланом» 3
10:04 · Италия. Серия А
Пиоли подпишет новый контракт с «Миланом»
09:42 · Италия. Серия А
«Атлетико» и «Милан» поборются за аргентинского бомбардира
09:17 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал назначение в «Дженоа»
08:45 · Италия. Серия А
«Милан» оформил клубный рекорд
08:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Влахович не хочет переходить в «Арсенал»
00:41 · Италия. Серия А
Два пенальти, автогол и штанга: «Милан» с «Интером» выдали боевую ничью 28
00:09 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Нужно было лучше играть под плотной опекой»
07 Ноября
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер» - 1:1 (закончен) 2
Все новости
Рекомендуем