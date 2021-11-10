Судя по всему, зимнее трансферное окно станет для «Ромы» очень продуктивным – оставшись недовольным подбором исполнителей, главный тренер команды Жозе Моуринью намерен пригласить в свой состав целый ряд новых игроков.

Помимо футболистов из АПЛ, португальский специалист желает подписать защитника «Сампдории» и сборной Польши Бартоша Берешиньски. Как информирует журналист Николо Скира, сделка может быть легко осуществлена благодаря хорошим взаимоотношениям между руководством «Ромы» и агентами игрока.

Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает 29-летнего Берешиньски лишь в шесть миллионов евро. К слову, он покинул польский чемпионат лишь четыре года назад.