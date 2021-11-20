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Чемпионат Италии. Серия А

​Пандев анонсировал завершение карьеры

20 Ноября 2021 • 18:47 Комментировать
Дженоа
...
Рома
4.75 4.15 1.67
21.11 22:45

Известный нападающий Горан Пандев, ныне выступающий за «Дженоа», анонсировал завершение карьеры футболиста.

«Я остановлюсь в июне. Я хочу сохранить место в Серии А с «Дженоа». Не могу уйти, не выполнив нашу миссию», - высказался 38-летний Пандев для Il Corriere dello Sport.

«Назначение Шевченко? Он добился отличных результатов как тренер сборной Украины, и на лучшего тренера мы и надеяться не могли. Они сказал мне делать то, что я умею, и помогать молодёжи», - отметил северный македонец.

В воскресенье, 21 ноября, «Дженоа» в первой игре под руководством Андрея Шевченко будет принимать «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Горан Пандев
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