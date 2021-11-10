Моуринью попал в немилость итальянскому радио: «особенного» обвиняют в неподобающем поведении с журналистами

Итальянская радиостанция Retesport выступила с заявлением, что ее журналисты теперь будут бойкотировать все пресс-конференции главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Причиной этому стал конфликт португальского специалиста с корреспондентом Марко Джуричем.

Это случилось во время послематчевого интервью по итогам поединка с «Венецией», который римляне проиграли. Оставшись недовольным вопросом Джурича, Моуринью ответил следующее: «Я вижу Вас здесь каждый раз. Вы либо очень умны, но хотите, чтобы люди думали по-другому, либо Вы вообще не умны. Хочется верить в первый вариант, но своими действиями пока что доказываете обратное».

Как следствие, радио обвинило «особенного» в неподобающем поведении с представителями СМИ, призвав руководство Серии А обратить на этот инцидент внимание.