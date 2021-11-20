На днях появилась информация, что полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может расторгнуть с римским клубом контракт уже в январе – таким образом, все более вероятным кажется переезд футболиста в российскую Премьер-лигу.

Армянская пресса разузнала, с кем Мхитарян действительно может провести переговоры в ближайшее время. Согласно источнику news.am., интерес к игроку проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Пока неизвестно о предпочтениях самого хавбека.

Добавим, что Мхитарян не совсем доволен своим положением в «Роме», в очередной раз в своей карьере не сумев поладить с Жозе Моуринью – в текущем сезоне наставник лишь 11 раз выпускал его на поле.