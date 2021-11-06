Журналист: Шевченко уже согласовал контракт с «Дженоа»

По всей видимости, уже в ближайшие несколько часов будет официально объявлено о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Клуб в субботу уволил своего бывшего наставника, а местные источники не сомневаются в подобном раскладе событий.

Более того, известный журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что Шевченко уже уладил все детали своего контракта. По его информации, украинец поставил подпись под трудовым договором, рассчитанным до 2024 года.

Зарплата экс-наставника сборной Украины составит два миллиона евро в год плюс бонусы. Ассистентом специалиста останется Мауро Тассоти, работавший с ним в национальной команде «сине-желтых».

Добавим, что «Дженоа» станет первым клубом в тренерской карьере Шевченко.