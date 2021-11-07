Бывший форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», а также экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил итальянский «Дженоа». 6 ноября клуб расстался с Давиде Баллардини и быстро договорился с украинским специалистом, который отлично знает итальянский футбол и придет в команду с итальянским же штабом.

На сегодняшний день «Дженоа» балансирует на грани вылета вместе с «Венецией» и «Сампдорией», набрав всего 9 очков после 12 матчей.

Ранее в воскресенье пресс-служба «Дженоа» и Андрей Шевченко обменялись сообщениями с эмодзи в виде украинского флага и клубного флага.



