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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко - новый главный тренер «Дженоа» официально

07 Ноября 2021 • 16:11 Комментировать (1)
Дженоа
...
Рома
21.11 22:45

Бывший форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», а также экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил итальянский «Дженоа». 6 ноября клуб расстался с Давиде Баллардини и быстро договорился с украинским специалистом, который отлично знает итальянский футбол и придет в команду с итальянским же штабом.

На сегодняшний день «Дженоа» балансирует на грани вылета вместе с «Венецией» и «Сампдорией», набрав всего 9 очков после 12 матчей.

Ранее в воскресенье пресс-служба «Дженоа» и Андрей Шевченко обменялись сообщениями с эмодзи в виде украинского флага и клубного флага.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Ноября 2021 в 16:27
Ну любопытно конечнг )) хотя я очень сомневаюсь в его тренерскую гениальность
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окончен Венеция 3:2 Рома 4.9 4.2 1.68
07.11  17:00 Удинезе ... Сассуоло 2.65 3.55 2.6
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07.11  20:00 Наполи ... Верона 1.41 5.2 7.4
07.11  20:00 Лацио ... Салернитана 1.38 5.4 7.8
07.11  22:45 Милан ... Интер Милан 2.7 3.75 2.49
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