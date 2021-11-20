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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Надеюсь, Шевченко начнёт клубную тренерскую карьеру с поражения, как и я»

20 Ноября 2021 • 21:36 Комментировать
Дженоа
...
Рома
4.75 4.15 1.67
Через 23 ч. 44 мин.

В воскресенье в чемпионате Италии «Дженоа» будет играть против «Ромы». Для Андрея Шевченко это будет дебютная игра в тренерской карьере на клубном уровне. Первым оппонентом украинца станет опытный Жозе Моуринью.

«Шевченко был невероятным футболистом. Это его первая тренерская работа в клубе, но он действительно хорошо работал со сборной Украины. Думаю, у него есть идеи, у него есть лидерские качества… но я надеюсь, что он начнёт клубную тренерскую карьеру с поражения, как и я», - сказал Моуринью на пресс-конференции.  

Матч «Дженоа» - «Рома» стартует 21 ноября в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Рома Дженоа Жозе Моуринью
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21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
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