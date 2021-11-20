​Моуринью: «Надеюсь, Шевченко начнёт клубную тренерскую карьеру с поражения, как и я»

В воскресенье в чемпионате Италии «Дженоа» будет играть против «Ромы». Для Андрея Шевченко это будет дебютная игра в тренерской карьере на клубном уровне. Первым оппонентом украинца станет опытный Жозе Моуринью.

«Шевченко был невероятным футболистом. Это его первая тренерская работа в клубе, но он действительно хорошо работал со сборной Украины. Думаю, у него есть идеи, у него есть лидерские качества… но я надеюсь, что он начнёт клубную тренерскую карьеру с поражения, как и я», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Матч «Дженоа» - «Рома» стартует 21 ноября в 22:45 по московскому времени.