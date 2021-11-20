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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью повздорил с ещё одним игроком «Ромы»

20 Ноября 2021 • 20:43 Комментировать (2)
Дженоа
...
Рома
4.75 4.15 1.67
Через 23 ч. 44 мин.

Оказывается, Жозе Моуринью не только рассорился с игроками «Ромы», которых он отстранил от тренировок или же назвал несоответствующими уровню клуба, а и повздорил с одним из лидеров коллектива.

Речь идет о Николо Дзаньоло, которого португальский специалист не раз расхваливал в прессе. По информации журналистов издания Corriere dello Sport, недопонимание между наставником и его подопечным возникло из-за роли футболиста в команде.

Согласно источнику, на одном из занятий Дзаньоло сказал Моуринью, что тот неправильно использует его, не позволяя демонстрировать свои лучшие качества. Также он остался недоволен своим непопаданием в стартовый состав в игре против «Венеции».

Однако, инцидент случился еще в начале недели, а с того момента итальянец продолжал работу в основной группе. Полагается, что конфликт был улажен в разговоре тет-а-тет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Slain
20 Ноября 2021 в 22:56
Небось воротил нос от оборонительных действий. У Маура в каждом клубе теперь на этой теме конфликты.
ARTUR
20 Ноября 2021 в 20:49
Только Маур знает ,кого ,как и куда действовать)))
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21.11  20:00 Интер Милан ... Наполи 2.12 3.85 3.25
21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
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