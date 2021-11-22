Шевченко прокомментировал свой дебют у руля «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко, занимающий пост рулевого «Дженоа», высказался по поводу поражения от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Генуэзцы уступили на своем поле, пропустив два гола в концовке.

«Мы понимали, что будет непростой матч. У нас проблемы с составом, не хватало многих футболистов. Некоторые находятся не в лучшей форме. Команда максимально выложилась, однако на последнюю 10-минутку у нас не хватило сил.

Также хочу отметить наших болельщиков. Огромная благодарность им за то, что они поддерживали нас и гнали вперед», - передает слова тренера DAZN.

По итогам 13 туров Серии А «Дженоа» занимает 18 место в таблице.