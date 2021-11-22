Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 216 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко прокомментировал свой дебют у руля «Дженоа»

22 Ноября 2021 • 10:13 Комментировать
Дженоа
0:2
Рома
окончен

Украинский специалист Андрей Шевченко, занимающий пост рулевого «Дженоа», высказался по поводу поражения от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Генуэзцы уступили на своем поле, пропустив два гола в концовке.

«Мы понимали, что будет непростой матч. У нас проблемы с составом, не хватало многих футболистов. Некоторые находятся не в лучшей форме. Команда максимально выложилась, однако на последнюю 10-минутку у нас не хватило сил.

Также хочу отметить наших болельщиков. Огромная благодарность им за то, что они поддерживали нас и гнали вперед», - передает слова тренера DAZN.

По итогам 13 туров Серии А «Дженоа» занимает 18 место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.11  20:30 Верона ... Эмполи 1.77 4.1 4.3
22.11  22:45 Торино ... Удинезе 1.9 3.7 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Ноября
10:13 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал свой дебют у руля «Дженоа»
09:46 · Италия. Серия А
Моуринью отреагировал на дебют Шевченко в качестве наставника «Дженоа»
09:22 · Италия. Серия А
Спаллетти высказался о травме Осимхена
08:33 · Италия. Серия А
Пиоли: «Когда придёт время, продлю контракт с «Миланом»
00:40 · Италия. Серия А
«Рома» в концовке матча испортила тренерский дебют Шевченко в Италии 3
00:03 · Италия. Серия А
Как «Интер» нанёс «Наполи» первое поражение в сезоне - видео видео
21 Ноября
23:31 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Наполи» в матче с «Интером» не хватило мужества»
23:20 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги считает победу «Интера» над «Наполи» заслуженной
22:15 · Италия. Серия А
​«Дженоа» - «Рома» - 0:2 (закончен)
22:05 · Италия. Серия А
У форварда «Наполи» Осимхена подозрение на перелом скуловой кости - на неделе у неаполитанцев игра со «Спартаком» 1
22:00 · Италия. Серия А
Чемпион одолел лидера, «Интер» был сильнее «Наполи» 4
19:30 · Италия. Серия А
​«Интер» Милан - «Наполи» - 3:2 (закончен)
19:11 · Италия. Серия А
Сарри: «Мне безразличны фанаты «Ювентуса»
19:10 · Италия. Серия А
«Венеция» и «Сампдория» набрали по три очка
16:38 · Италия. Серия А
«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли в результативную ничью
Все новости
Рекомендуем