Полузащитник Генрих Мхитарян, который еще в прошлом сезоне считался одним из лидеров «Ромы», всерьез задумывается об уходе из клуба. Футболист не доволен тем, что он резко потерял ведущие роли в команде при новом наставнике Жозе Моуринью.

Местное издание Corriere dello Sport свидетельствует, что армянский игрок даже может решиться на расторжение контракта за шесть месяцев до его истечения, чтобы уже зимой перебраться в новый коллектив.

Примечательно, что согласно различным слухам интерес к Мхитаряну ранее проявляли сразу несколько представителей российской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек отметился пятью результативными действиями в 15 поединках за римлян.