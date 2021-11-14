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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мхитарян: «Одно я знаю точно, что вернусь в Дортмунд»

14 Ноября 2021 • 22:16 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1.37 5.55 7.50
20.11 17:30

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян пообещал вернуться в Дортмунд и намерен играть еще 5-6 лет.

- Я остаюсь на связи с Германией  и никогда не забуду тот отрезок карьеры. Это был самый впечатляющий этап. Немецкие тренеры и бывшие партнеры сделали меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Одно я знаю точно, что вернусь в Дортмунд, правда, не знаю, в качестве ли футболиста, - заявил 32-летний Генрих Мхитарян в эфире немецкого канала Sport 1.

Полузащитник уверен, что на протяжении 5-6 лет еще сможет играть в футбол и наслаждается каждой секундой, проведенной на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Боруссия Дортмунд Генрих Мхитарян
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