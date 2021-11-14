Мхитарян: «Одно я знаю точно, что вернусь в Дортмунд»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян пообещал вернуться в Дортмунд и намерен играть еще 5-6 лет.

- Я остаюсь на связи с Германией и никогда не забуду тот отрезок карьеры. Это был самый впечатляющий этап. Немецкие тренеры и бывшие партнеры сделали меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Одно я знаю точно, что вернусь в Дортмунд, правда, не знаю, в качестве ли футболиста, - заявил 32-летний Генрих Мхитарян в эфире немецкого канала Sport 1.

Полузащитник уверен, что на протяжении 5-6 лет еще сможет играть в футбол и наслаждается каждой секундой, проведенной на поле.