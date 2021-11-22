«Рома» в концовке матча испортила тренерский дебют Шевченко в Италии

В последнем воскресном матче 13-го тура Серии А играли «Дженоа» и «Рома». Андрей Шевченко вернулся в Италию в новом качестве и был близок к тому, чтобы отобрать очки у подопечных Жозе Моуринью. Команда украинца сосредоточилась на обороне и лишь дважды пробила по воротам, а вот соперник свой перевес все же реализовал в концовке - после прорыва Генриха Мхитаряна Феликс Афена-Гьян принес «волкам» победу. Он же перед финальным свистком поставил точку - 2:0
«Рома» вышла на пятое место, а вот ее соперник опустился в зону вылета.
Протокол игры
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82' (0:1) Афена-Гьян Феликс
90' (0:1) Афена-Гьян Феликс
Сиригу Сальваторе • Мазиелло Андреа • Васкес Хоан • Сабелли Стефано 78' 84' ( Бьянки Флавио ( 84') • Бираски Давиде 84' ( Гильоне Паоло ( 84') • Бадель Милан 54' 90' ( Букса Александр ( 90') • Ровелла Николо • Камбьясо Андреа • 32'Пандев Горан 63' ( Эрнани Азеведо ( 63') • Стураро Стефано 90' ( Гальдамес Пабло ( 90') • Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан • Серпе Лауренс • Ванхесден Зиньо • Туре Абдулайе • Портанова Маноло • Маркетти Федерико • Бехрами Валон
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • Кумбулла Мараш 87' ( Смоллинг Крис ( 87') • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Пеллегрини Лоренцо 90' ( Бове Эдоардо ( 90') • Верету Жордан • 40'Эль-Шаарави Стефан • Мхитарян Генрих • Шомуродов Элдор • Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Дарбо Эбрима • Трипи Филиппо • Дзаньоло Николо • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
21 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".