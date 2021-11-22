«Рома» в концовке матча испортила тренерский дебют Шевченко в Италии

В последнем воскресном матче 13-го тура Серии А играли «Дженоа» и «Рома». Андрей Шевченко вернулся в Италию в новом качестве и был близок к тому, чтобы отобрать очки у подопечных Жозе Моуринью. Команда украинца сосредоточилась на обороне и лишь дважды пробила по воротам, а вот соперник свой перевес все же реализовал в концовке - после прорыва Генриха Мхитаряна Феликс Афена-Гьян принес «волкам» победу. Он же перед финальным свистком поставил точку - 2:0

«Рома» вышла на пятое место, а вот ее соперник опустился в зону вылета.