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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» в концовке матча испортила тренерский дебют Шевченко в Италии

22 Ноября 2021 • 00:40 Комментировать
Дженоа
0:2
Рома
окончен

В последнем воскресном матче 13-го тура Серии А играли «Дженоа» и «Рома». Андрей Шевченко вернулся в Италию в новом качестве и был близок к тому, чтобы отобрать очки у подопечных Жозе Моуринью. Команда украинца сосредоточилась на обороне и лишь дважды пробила по воротам, а вот соперник свой перевес все же реализовал в концовке - после прорыва Генриха Мхитаряна Феликс Афена-Гьян принес «волкам» победу. Он же перед финальным свистком поставил точку - 2:0

«Рома» вышла на пятое место, а вот ее соперник опустился в зону вылета.

Протокол игры  
Дженоа 0:2 Рома
   

82' (0:1) Афена-Гьян Феликс

90' (0:1) Афена-Гьян Феликс
Сиригу Сальваторе Мазиелло Андреа Васкес Хоан Сабелли Стефано   78'   84' (Бьянки Флавио (   84') Бираски Давиде   84' (Гильоне Паоло (   84') Бадель Милан   54'   90' (Букса Александр (   90') Ровелла Николо Камбьясо Андреа   32' Пандев Горан   63' (Эрнани Азеведо (   63') Стураро Стефано   90' (Гальдамес Пабло (   90') Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан Серпе Лауренс Ванхесден Зиньо Туре Абдулайе Портанова Маноло Маркетти Федерико Бехрами Валон
Патрисиу Руй Манчини Джанлука Кумбулла Мараш   87' (Смоллинг Крис (   87') Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо   90' (Бове Эдоардо (   90') Верету Жордан   40' Эль-Шаарави Стефан Мхитарян Генрих Шомуродов Элдор Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Дарбо Эбрима Трипи Филиппо Дзаньоло Николо Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
21 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Рома Дженоа Жозе Моуринью
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окончен Дженоа 0:2 Рома
22.11  20:30 Верона ... Эмполи 1.77 4.1 4.3
22.11  22:45 Торино ... Удинезе 1.9 3.7 4.1
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