Эль-Шаарави: «Моуринью – это тот тренер, которого хочется слушать»

Жозе Моуринью лишь летом этого года возглавил «Рому», но уже нашел в коллективе себе схожих людей по духу. Так, в очередной раз лестно о своем новом наставнике высказался вингер Стефан Эль-Шаарави.

«Работать под руководством Моуринью легко, он постоянно мотивирует и помогает найти дополнительное резервы в себе. Он отлично ладит со всеми в клубе, не только с игроками. Это именно тот тренер, которого хочется слушать. Он знает, как завести коллектив. Надеюсь остаться здесь как можно дольше», - приводит слова футболиста местное сетевое издание Football Italia.

Напомним, что в последнее время римляне попали в игровой кризис, проиграв несколько матчей в чемпионате.