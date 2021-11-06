Стало известно, когда «Дженоа» представит Шевченко в качестве нового главного тренера

В Италии о назначении Андрея Шевченко на должность нового наставника «Дженоа» говорят уже как о свершившемся факте. Авторитетные источники уверяют, что ничего не помешает украинцу возглавить свой первый клуб в тренерской карьере.

Известный журналист Джанлука ди Марцио у себя в «Твиттере» написал, что бывший форвард «Милана» будет представлен местной публике в понедельник, 8-го ноября. Именно тогда Шевченко должен прилететь в Геную для подписания всех необходимых документов.

Контракт специалиста с «Дженоа» будет рассчитан до лета 2024 года. Примечательно, что вместе с Шевченко на новое место работы отправится не весь штаб, который помогал ему в сборной Украины, так как от подобной возможности отказался Андреа Малдера.