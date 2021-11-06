В субботу, 6-го ноября, было официально объявлено об отставке Давиде Баллардини с должности главного тренера «Дженоа». Об этом клуб сообщил у себя на официальном сайте.

Примечательно, что на данный момент команда расположилась на 15-й строчке в чемпионате Италии, что не устраивало руководство. Более того, владельцы нашли Баллардини альтернативу.

Вчера итальянские СМИ активно обсуждали возможное назначение Андрея Шевченко, который прошедшим летом распрощался со сборной Украины. Теперь подобный расклад событий кажется все более вероятным. Ожидается, что о решении «Дженоа» станет известно в ближайшее время.