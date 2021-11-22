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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью отреагировал на дебют Шевченко в качестве наставника «Дженоа»

22 Ноября 2021 • 09:46 Комментировать
Дженоа
0:2
Рома
окончен

Накануне «Дженоа» провел дебютный поединок под руководством нового главного тренера Андрея Шевченко. Генуэзский коллектив на своем поле потерпел поражение от столичной «Ромы» со счетом 0:2. Оба мяча были забиты «волками» под занавес встречи.

Своими впечатлениями от матча поделился главный тренер римской команды Жозе Моуринью.

«Перед стартом встречи Андрей презентовал мне бутылку красного вино. Это традиция из английского футбола. Я рад за себя и огорчен за него. Однажды все может поменяться, и он будет рад за себя и разочарован за меня. Шевченко влюблен в эту игру. Он наслаждается работой», - передает слова португальца Football-Italia.

«Шева» занял пост наставника «Дженоа» в ноябре, подписав договор до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Жозе Моуринью
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