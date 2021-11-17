«Рома» представила третью форму на текущий сезон. Основным цветом футболки является жёлтый. По диагонали идут несколько полос, в том числе красная и синяя.

Техническим спонсором «Ромы» является компания New Balance.

Ближайший матч «Рома» проведёт 21 ноября против «Дженоа» на поле соперника. Жозе Моуринью пересечётся с Андреем Шевченко, который недавно принял итальянскую команду из Генуи и готовится дебютировать.

После двенадцати сыгранных туров «Рома» располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидеров команда отстаёт на 13 зачётных баллов.