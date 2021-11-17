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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» показала новую третью форму фото

17 Ноября 2021 • 14:45 Комментировать
Дженоа
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Рома
4.50 3.90 1.75
21.11 22:45

«Рома» представила третью форму на текущий сезон. Основным цветом футболки является жёлтый. По диагонали идут несколько полос, в том числе красная и синяя.  

Техническим спонсором «Ромы» является компания New Balance.

 

Ближайший матч «Рома» проведёт 21 ноября против «Дженоа» на поле соперника. Жозе Моуринью пересечётся с Андреем Шевченко, который недавно принял итальянскую команду из Генуи и готовится дебютировать.

После двенадцати сыгранных туров «Рома» располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидеров команда отстаёт на 13 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома
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