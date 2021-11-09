Возглавив итальянскую «Дженоа», украинский специалист Андрей Шевченко уже начал строить планы на предстоящее зимнее трансферное окно. Новоиспеченный наставник сообщил руководству клуба, кого он хотел бы видеть в качестве усиления состава.

Как сообщает британское издание Daily Mail, Шевченко лично заинтересован в услугах вингера «Челси» Кристиана Пулишича, который не пользуется доверием у главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Более того, ранее СМИ писали о желании украинца пригласить в «Дженоа» своих соотечественников, с которыми он работал в сборной. Речь идет о защитнике киевского «Динамо» Виталии Миколенко и о представителе «Манчестер Сити» Александре Зинченко.