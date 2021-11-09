Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи

09 Ноября 2021 • 21:34 Комментировать
Лестер
...
Челси
4.35 3.80 1.80
20.11 15:30

Возглавив итальянскую «Дженоа», украинский специалист Андрей Шевченко уже начал строить планы на предстоящее зимнее трансферное окно. Новоиспеченный наставник сообщил руководству клуба, кого он хотел бы видеть в качестве усиления состава.

Как сообщает британское издание Daily Mail, Шевченко лично заинтересован в услугах вингера «Челси» Кристиана Пулишича, который не пользуется доверием у главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Более того, ранее СМИ писали о желании украинца пригласить в «Дженоа» своих соотечественников, с которыми он работал в сборной. Речь идет о защитнике киевского «Динамо» Виталии Миколенко и о представителе «Манчестер Сити» Александре Зинченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Челси Дженоа Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку близок к возвращению на поле после травмы
22:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ» призвал отобрать капитанскую повязку у Магуаера 1
21:34 · Англия. Премьер-лига
Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу «МЮ», а сам отправился в Норвегию 2
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо рассказал, за кого бы отдал голос в опросе за «Золотой мяч»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард готов возглавить «Астон Виллу» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Основная часть совета директоров «Манчестер Юнайтед» поддерживает Сульшера слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Погба – француз может не сыграть до конца года 2
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола допустил переход Стерлинга в «Барселону»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Инс: «Сульшер издевается над ван де Беком» 4
13:24 · Англия. Премьер-лига
​Огбонна получил травму «крестов»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре стал трансферной целью «Валенсии»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» 2
11:49 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет избавиться от Сауля зимой, «Атлетико» против слухи
Все новости
Рекомендуем