Сарри дал комментарий перед первым после увольнения матчем с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри на выходных в первый раз после увольнения из «Ювентуса» сыграет против туринского клуба. На пресс-конференции наставник не обошёл стороной приписанные ему слова о том, что команду было «невозможно тренировать».

- Я никогда не говорил об этом публично. Это придумал кто-то из журналистов. Я выиграл титул с «Ювентусом», и это было для меня очень важным после 20 лет жертв. Я прибыл в «Ювентус» в особенный момент. После восьми побед подряд казалось, что чемпионство - это нечто обыденное. Но сезон был сложным из-за локдауна, - заявил Сарри.

Напомним, что позапрошлым летом опытного наставника заменил Андреа Пирло, с которым «Ювентус» с трудом попал в Лигу чемпионов.