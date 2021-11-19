Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 133 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри дал комментарий перед первым после увольнения матчем с «Ювентусом»

19 Ноября 2021 • 18:35 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
2.95 3.50 2.35
20.11 20:00

Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри на выходных в первый раз после увольнения из «Ювентуса» сыграет против туринского клуба. На пресс-конференции наставник не обошёл стороной приписанные ему слова о том, что команду было «невозможно тренировать».

- Я никогда не говорил об этом публично. Это придумал кто-то из журналистов. Я выиграл титул с «Ювентусом», и это было для меня очень важным после 20 лет жертв. Я прибыл в «Ювентус» в особенный момент. После восьми побед подряд казалось, что чемпионство - это нечто обыденное. Но сезон был сложным из-за локдауна, - заявил Сарри.

Напомним, что позапрошлым летом опытного наставника заменил Андреа Пирло, с которым «Ювентус» с трудом попал в Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Маурисио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.11  17:00 Аталанта ... Специя 1.24 6.8 11
20.11  20:00 Лацио ... Ювентус 2.85 3.6 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
19:31 · Италия. Серия А
Встреча агента Алексея Миранчука с руководством «Аталанты» не стала судьбоносной
18:35 · Италия. Серия А
Сарри дал комментарий перед первым после увольнения матчем с «Ювентусом»
16:43 · Италия. Серия А
Названо имя самого высокооплачиваемого игрока в Италии после ухода Роналду
14:32 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о состоянии Дибалы и Ремзи
11:19 · Италия. Серия А
Буффон: «После финала чемпионата мира в 2006 году испытывал только одни эмоции – был рад, что он закончился»
10:48 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Моуринью – это тот тренер, которого хочется слушать»
09:33 · Италия. Серия А
Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А
09:13 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о своих целях в футболе
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
21:18 · Италия. Серия А
Стал известен характер травмы Дибалы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для Леау
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
16:55 · Италия. Серия А
«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом
Все новости
Рекомендуем