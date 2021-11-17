Лотито: «Хотим продолжать путешествие с Сарри»

Маурицио Сарри принял «Лацио» только летом, но президент клуба Клаудио Лотито уже ведёт переговоры с тренером о новом контракте.

«У меня хорошие отношения с Сарри, мы общаемся каждый день и хотим продолжить это путешествие вместе. Что бы ни случилось дальше, это будет естественный процесс, никаких проблем», - слова Лотито с пресс-конференции приводит Football Italia.

После двенадцати сыгранных туров «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. На ближайших выходных команда Маурицио Сарри будет принимать «Ювентус».