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Чемпионат Италии. Серия А

Лотито: «Хотим продолжать путешествие с Сарри»

17 Ноября 2021 • 22:31 Комментировать
Лацио
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Ювентус
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20.11 20:00

Маурицио Сарри принял «Лацио» только летом, но президент клуба Клаудио Лотито уже ведёт переговоры с тренером о новом контракте.

«У меня хорошие отношения с Сарри, мы общаемся каждый день и хотим продолжить это путешествие вместе. Что бы ни случилось дальше, это будет естественный процесс, никаких проблем», - слова Лотито с пресс-конференции приводит Football Italia.

После двенадцати сыгранных туров «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. На ближайших выходных команда Маурицио Сарри будет принимать «Ювентус».

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Лацио Клаудио Лотито Маурицио Сарри
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