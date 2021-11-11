Интересный «круговорот трансферов» может случиться между тремя клубами – «Арсеналом», «Ювентусом» и «Фиорентиной».

Дело в том, что после того, как агент форварда «фиалок» Душана Влаховича отказался отвечать на звонки руководства лондонского «Арсенала», «канониры» переключили свое внимание на вингера «Ювентуса» Деяна Кулусевки. Сами же туринцы планировали продать шведа зимой, чтобы как раз таки позволить себе оформить переход Влаховича.

По итоги, переезд Кулусевски на Туманный Альбион кажется все более вероятным, сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Сумма потенциальной сделки может составить около 35 миллионов евро.