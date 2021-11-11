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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» поддержал проект Суперлиги, ссылаясь на необходимость перемен в футболе

11 Ноября 2021 • 19:50 Комментировать
Лацио
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Ювентус
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20.11 20:00

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что не является ярым противником Суперлиги. Он заявил, что поддерживает стремления поменять футбольную систему, которая, по его словам, уже давно устарела.

«Надо переосмыслить формат. Посмотрите, игроки проводят слишком много матчей и вынуждены справляться с невероятной нагрузкой и постоянным стрессом. Я готов помочь изменить эту ситуацию, если потребуются дополнительные вложения», - прокомментировал итальянский чиновник в разговоре с журналистами местного издания La Reppublica.

Добавим, что недавно клубы-организаторы Суперлиги пообещали предоставить свой новый проект, который они попытаются осуществить несмотря на провал прошедшей весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Суперлига Европы
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