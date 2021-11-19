Названо имя самого высокооплачиваемого игрока в Италии после ухода Роналду

Лишившись летом форварда Криштиану Роналду, «Ювентус» остался не только без лидера атак, но и с экономией в 31 млн евро за сезон на зарплату португальцу. Самого Роналду в «Манчестер Юнайтед» не обидели, он получает примерно на 20% больше.

Серия А в итоге получила нового лидера по сумме заработной платы в год, им стал еще один футболист из Турина, Маттайс де Лихт, оклад которого - 8 млн евро и до 4 миллионов в виде бонусов. На том же уровне (8 млн + 2 млн) будет его одноклубник Пауло Дибала, ели подпишет новый контракт, а пока он зарабатывает 7,3 млн, немного уступая хавбеку «Интера» Кристиану Эриксену (7,5 млн).