Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 144 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Названо имя самого высокооплачиваемого игрока в Италии после ухода Роналду

19 Ноября 2021 • 16:43 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
2.95 3.50 2.35
20.11 20:00

Лишившись летом форварда Криштиану Роналду, «Ювентус» остался не только без лидера атак, но и с экономией в 31 млн евро за сезон на зарплату португальцу. Самого Роналду в «Манчестер Юнайтед» не обидели, он получает примерно на 20% больше.

Серия А в итоге получила нового лидера по сумме заработной платы в год, им стал еще один футболист из Турина, Маттайс де Лихт, оклад которого - 8 млн евро и до 4 миллионов в виде бонусов. На том же уровне (8 млн + 2 млн) будет его одноклубник Пауло Дибала, ели подпишет новый контракт, а пока он зарабатывает 7,3 млн, немного уступая хавбеку «Интера» Кристиану Эриксену (7,5 млн).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.11  17:00 Аталанта ... Специя 1.24 6.8 11
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
16:43 · Италия. Серия А
Названо имя самого высокооплачиваемого игрока в Италии после ухода Роналду
14:32 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о состоянии Дибалы и Ремзи
11:19 · Италия. Серия А
Буффон: «После финала чемпионата мира в 2006 году испытывал только одни эмоции – был рад, что он закончился»
10:48 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Моуринью – это тот тренер, которого хочется слушать»
09:33 · Италия. Серия А
Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А
09:13 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о своих целях в футболе
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
21:18 · Италия. Серия А
Стал известен характер травмы Дибалы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для Леау
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
16:55 · Италия. Серия А
«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом
15:47 · Италия. Серия А
Лосано пришлось извиняться за свои слова о «Наполи»
14:34 · Италия. Серия А
Мхитарян, которым интересуются клубы РПЛ, зимой может расторгнуть контракт с «Ромой» слухи
Все новости
Рекомендуем