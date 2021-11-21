Сарри раскритиковал работу арбитра на матче с «Ювентусом»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри остался недоволен работой арбитров на поединке против «Ювентуса» в рамках итальянского первенства. Тренер считает, что в одном из эпизодов был ошибочно назначен пенальти в ворота римлян.

«Я уверен, что это явная и грубая ошибка VAR. За идентичный эпизод нам не дали пробить 11-метровый за фол на Педро. При этом, рефери был в нескольких метрах от места происшествий. В личном диалоге с арбитром я процитировал Джан Пьеро Гасперини, сказав, что такие «пенальтишки» могут давать только у нас, в Италии», - пожаловался Сарри в разговоре с Cittaleste.it.

Примечательно, что практически каждый тур чемпионата заканчивается судейскими скандалами, что даже стало катализатором для нововведений – теперь разговоры арбитра в поле с комнатой VAR находятся в общем доступе.