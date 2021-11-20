Недвед обвинил Роналду в проблемах «Ювентуса» в текущем сезоне

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед выступил с заявлением, что на неудачный стартовый отрезок сезона в исполнении команды из Турина повлиял неожиданный уход Криштиану Роналду за пару дней до закрытия трансферного окна. По словам специалиста, главному тренеру Массимилиано Аллегри пришлось в краткие сроки менять тактику команды под другой подбор исполнителей.

«Три года игроки привыкали к определенной философии и подходу, но решение Криштиану стало громом среди ясного неба. Сейчас я вижу, что Аллегри немного исправил ситуацию. Он пытается найти необходимые связки на футбольном поле и определить баланс. Конечно, нашей задачей является как победа в Серии А, так и триумф в Лиге чемпионов», - сказал Недвед в эфире DAZN.