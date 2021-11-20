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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед обвинил Роналду в проблемах «Ювентуса» в текущем сезоне

20 Ноября 2021 • 20:09 Комментировать (2)
Лацио
0:1
Ювентус
3.05 3.40 2.35
1-й тайм

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед выступил с заявлением, что на неудачный стартовый отрезок сезона в исполнении команды из Турина повлиял неожиданный уход Криштиану Роналду за пару дней до закрытия трансферного окна. По словам специалиста, главному тренеру Массимилиано Аллегри пришлось в краткие сроки менять тактику команды под другой подбор исполнителей.

«Три года игроки привыкали к определенной философии и подходу, но решение Криштиану стало громом среди ясного неба. Сейчас я вижу, что Аллегри немного исправил ситуацию. Он пытается найти необходимые связки на футбольном поле и определить баланс. Конечно, нашей задачей является как победа в Серии А, так и триумф в Лиге чемпионов», - сказал Недвед в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Павел Недвед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
20 Ноября 2021 в 20:40
ай видац бидолаге преснилась картина брюллова.. так ышо и не отошел от ночного кошмарика.. )))
Id152079006
20 Ноября 2021 в 20:23
Хорошо, что Рональду хотя бы не виноват в столкновениях между мигрантами и пограничниками на белорусско-польской границе. Хотя, надо как следует разобраться в этом вопросе.
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