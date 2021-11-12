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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» навяжет «Арсеналу» борьбу за Кулушевски слухи

12 Ноября 2021 • 09:50 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
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20.11 20:00

На днях стало известно, что после неудачной попытки договориться о трансфере форварда Душана Влаховича из «Фиорентины» лондонский «Арсенал» переключил свое внимание на вингера «Ювентуса» Деяна Кулушевски.

Однако, помешать «канонирам» подписать игрока сборной Швеции может другой представитель АПЛ. Речь идет о «Тоттенхэме», который намерен выиграть борьбу за футболиста по просьбе новоиспеченного главного тренера Антонио Конте.

Как сообщает британский таблоид The Sun, «шпоры» готовы предложить Кулушевски более выгодные условия личного контракта, что может существенно повлиять на его итоговое решение.  Сумма потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Арсенал Лондон Деян Кулушевски
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