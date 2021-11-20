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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о победе над «Лацио»: «Футбол – это стратегия»

20 Ноября 2021 • 23:13 Комментировать
Лацио
0:2
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что помогло его подопечным добыть выездную победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии.

Наставник отметил, что футболисты отлично чувствовали игру, понимая, как им надо действовать во время того или иного отрезка встречи. «Это было противостояние «Ювентуса» и «Лацио», а не Аллегри и Маурицио Сарри. Но, футбол – это про стратегию. Есть моменты, когда надо придержать мяч, когда надо атаковать, когда защищаться. Нам это удавалось лучше. Очень доволен игроками, особенно их настроем», - прокомментировал итальянский специалист в эфире DAZN.  

Примечательно, что благодаря трем набранным очкам туринцы вплотную приблизились к лидерам турнирной таблицы Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри
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