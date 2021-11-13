Защитник «Лацио» подхватил коронавирус в расположении сборной

Неприятные новости последовали для «Лацио» из расположения сборной Черногории – правый защитник команды Адам Марушич сдал положительный тест на коронавирус накануне поединка с Нидерландами.

Помимо Марушича, на карантин отправились еще двое футболистов – Стеван Йоветич и Небоя Косович. Отмечается, что никто из них не был вакцинирован.

Теперь главный тренер римлян Маурицио Сарри некоторое время не сможет рассчитывать на еще одного ключевого исполнителя в своих тактических построениях – днями ранее из строя также вылетел нападающий Чиро Иммобиле, получив повреждение на тренировке сборной Италии.