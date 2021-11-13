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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Лацио» подхватил коронавирус в расположении сборной

13 Ноября 2021 • 23:23 Комментировать
Лацио
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Ювентус
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20.11 20:00

Неприятные новости последовали для «Лацио» из расположения сборной Черногории – правый защитник команды Адам Марушич сдал положительный тест на коронавирус накануне поединка с Нидерландами.

Помимо Марушича, на карантин отправились еще двое футболистов – Стеван Йоветич и Небоя Косович. Отмечается, что никто из них не был вакцинирован.

Теперь главный тренер римлян Маурицио Сарри некоторое время не сможет рассчитывать на еще одного ключевого исполнителя в своих тактических построениях – днями ранее из строя также вылетел нападающий Чиро Иммобиле, получив повреждение на тренировке сборной Италии.   


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Адам Марушич
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